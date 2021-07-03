Ида Галич вернула свою фамилию после развода с Аланом Басиевым

Москва, 3 июля. Известный российский блогер и телеведущая Ида Галич после расторжения брака переоформила собственный бизнес на девичью фамилию.

Звезда соцсетей сменила название своего ИП, которое, согласно действующему российскому законодательству, должно быть идентично реальным имени и фамилии владельца. В выписке ЕГРИП от 1 июля говорится о внесении изменений, связанных с заменой паспорта. До этого ИП было зарегистрировано на Басиеву Иду, сейчас оно изменилось на девичью фамилию телеведущей, пишет Teleprogramma.pro.

Ида Галич стада женой фотографа Алана Басиева весной 2018 года. Через два года в их семье родился ребенок, мальчика назвали Леоном. После этого артистка сообщила поклонникам, что расстается с мужем. Она решила развестись тихо и без скандалов.

Фанаты Галич до сих пор гадают, что стало причиной расставания пары. Они предполагают, что всему виной деньги. Блогер всегда зарабатывала больше мужа, но раньше ее это не смущало. Вероятно, звезда устала тянуть на себе всю семью. После развода с Басиевым Галич заявила, что пока не хочет никаких отношений и предпочитает быть одна.