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Белый дом назвал закрытие границы с Украиной попыткой Белоруссии скрыть «репрессии»
Политика
Белый дом назвал закрытие границы с Украиной попыткой Белоруссии скрыть «репрессии»
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 3 июля. Американские власти полагают, что руководство Белоруссии, закрывая границу с Украиной, пытается отвлечь внимание от «нарушения прав человека» в республике.

По словам представителя администрации США высокого ранга, белорусский режим якобы пытается скрыть «репрессии» против собственного населения.

«Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности», — сообщил представитель Белого дома.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что дал поручение военнослужащим республики перекрыть границу с Украиной из-за большого количества поступающего из нее вооружения. Лидер также анонсировал новый уровень отношений с Россией и Китаем.

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