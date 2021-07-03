Белый дом назвал закрытие границы с Украиной попыткой Белоруссии скрыть «репрессии»

Вашингтон, 3 июля. Американские власти полагают, что руководство Белоруссии, закрывая границу с Украиной, пытается отвлечь внимание от «нарушения прав человека» в республике.

По словам представителя администрации США высокого ранга, белорусский режим якобы пытается скрыть «репрессии» против собственного населения.

«Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности», — сообщил представитель Белого дома.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что дал поручение военнослужащим республики перекрыть границу с Украиной из-за большого количества поступающего из нее вооружения. Лидер также анонсировал новый уровень отношений с Россией и Китаем.