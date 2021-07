Прокуратура открыла расследование против Болсонару из-за коррупционного скандала с Covaxin

Бразилиа, 2 июля. Генеральная прокуратура Бразилии направила в Верховный суд запрос о начале расследования против президента Жаира Болсонару по обвинению в совершении должностного преступления при закупке индийской вакцины Covaxin. Об этом сообщает агентство Folha de S.Paulo.

"The Prosecutor General's Office asked this Friday the opening of an inquiry in the Supreme Court to investigate President Jair Bolsonaro for malfeasance in the case of negotiation of the Indian vaccine Covaxin."https://t.co/1E7o98eU04