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Прокуратура открыла расследование против Болсонару из-за коррупционного скандала с Covaxin
Весь мир
Прокуратура открыла расследование против Болсонару из-за коррупционного скандала с Covaxin
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Бразилиа, 2 июля. Генеральная прокуратура Бразилии направила в Верховный суд запрос о начале расследования против президента Жаира Болсонару по обвинению в совершении должностного преступления при закупке индийской вакцины Covaxin. Об этом сообщает агентство Folha de S.Paulo.

Ведомство потребовало установить, совершил ли президент должностное преступление, не заявив в полицию о предполагаемых нарушениях в процессе закупки 20 млн доз индийской вакцины Covaxin.

В результате расследования парламентской комиссии CPI контракт на 1,6 млрд долларов с фармацевтической компанией Bharat Biotech вызвал настоящий скандал из-за подозрений в коррупции и назначении завышенной цены. Документы от Министерства иностранных дел показывают, что правительство Бразилии договорилось заплатить за одну дозу Covaxin на 1000% больше официальной стоимости.

На прошлой неделе депутат Луис Рикарду Миранда объявил агентству Globo, что заподозрил нарушения в процессе закупки индийской вакцины и 20 марта рассказал об этом президенту, который не предпринял никаких действий. Чиновник подчеркнул, что власти оказывали на него «необычайно высокое» давление с целью ускорить импорт Covaxin.

Требование было выдвинуто после того, как представительница Верховного суда Роза Вебер отклонила другой запрос прокуратуры, призывающий дождаться окончательных результатов расследования Парламентской комиссии CPI, прежде чем открывать новое дело из-за Covaxin. Вебер раскритиковала позицию генерального прокурора Аугусту Араса и его команды и потребовала у них принять точное решение.

Основой расследования будут свидетельские показания Луиса Рикарду Миранды и его брата Луиса Рикарду Фернандиса Миранды. По их словам, узнав о нарушениях, глава государства обещал сообщить в правоохранительные органы. Однако представители Федеральной полиции не получили никаких запросов от президента касательно Covaxin.

Болсонару заявил во время своего традиционного прямого эфира в Facebook, что в контракте была сделана опечатка.

Кроме того, по информации прокуратуры, о нарушениях знал и бывший министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу, который также не предпринял никаких мер.

Сегодня, в том числе по причине коррупционного скандала вокруг индийской вакцины, в Верховный суд был отправлен «суперзапрос» об импичменте Болсонару, подписанный 46 людьми.

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