Американцы устроили «смертельную схватку» между Су-35 ВКС РФ и европейским Eurofighter

Вашингтон, 3 июля. Американские эксперты сравнили российский истребитель Су-35 и европейский самолет Eurofighter Typhoon, устроив между ними «смертельную схватку».

Страны Евросоюза, а также Великобритания, используют в качестве основной крылатой машины для завоевания господства в воздухе истребитель Eurofighter Typhoon, которому в случае вооруженного конфликта с Россией с большой долей вероятности предстоит столкнуться в бою с российским Су-35, отметил американский военный аналитик Дейв Маджумдар в статье для The National Interest. По его словам, командир 3-й истребительной эскадрильи ВВС Великобритании полковник авиации Крис Мун высоко оценил самолеты индийских пилотов Су-30МКИ, которые тренировались вместе с британскими, использующими Typhoon.

Европейская и российская крылатые машины имеют схожие характеристики, отметил автор материала. Он подчеркнул, что для максимального раскрытия потенциала истребителей, пилоты должны работать буквально на пределе своих возможностей. Маджумдар отметил, что Су-35 имеет преимущество над Typhoon в маневренном бою на низких скоростях из-за силовых установок с управляемым вектором тяги.

Боевые возможности на дистанциях за пределами прямой видимости у обоих истребителей также примерно одинаковые, считает эксперт. Он уточнил, что Су-35 и Typhoon обладают внушительной скоростью и большой максимальной высотой полета. Резюмируя, аналитик добавил, что российские крылатые машины Су-30 и Су-35 являются продуктами тщательной конструкторской работы инженеров из РФ, способными доставить массу проблем западным силам в случае вооруженного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.

Ранее американские эксперты провели аналогичное сравнение российского Су-35 и F-15 ВВС США. По их мнению, крылатая машина из России намного превосходит конкурента из Соединенных Штатов по многим параметрам.

Кроме того, российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в России в настоящий момент разрабатывается новая модификация истребителя пятого поколения Су-57, пишет RT. Известно, что обновленный вариант будет обладать сдвоенной кабиной. По мнению заслуженного летчика России генерал-майора Владимира Попова, подобная модель будет использоваться для обучения пилотов, однако для применения в бою она также пригодна. По его словам, двухместная разновидность Су-57 будет особенно актуальна для зарубежных заказчиков.

Также стало известно о неудачной попытке британских истребителей F-35 провести разведку в районе Средиземного моря, где ВМФ России проводит учения, передает «Царьград». Российские МиГ-31К «встретили» иностранных пилотов и вынудили их повернуть назад.