Capital Economics ожидает падения цен на нефть в будущем

Москва, 3 июля. Эксперты консалтингового агентства Capital Economics пришли к выводу, что черное золото снизится в цене, а казначейские облигации США станут дороже.

Британские аналитики прогнозируют изменение тренда в нефтяном секторе и делают ставку на снижение стоимости энергоносителя. При этом специалисты считают, что рубль ослабнет по отношению к доллару, а US Treasuries вырастут в цене. Об этом пишет ProFinance.

Несмотря на ожидания уменьшения курса рубля, Capital Economics придерживается точки зрения, согласно которой государственные облигации в России будут поддержаны Центробанком, что дополнительно защитит валюту на мировом рынке.

Прогноз организации на следующий год по доллару и рублю изменился. Эксперты оценивают перспективы рубля в 74 единицы за доллар в конце этого года и 76 единиц за доллар в конце следующего года.

Аналитики ФБА «Экономика сегодня» уверены в том, что нефть, напротив, продолжит расти. По их мнению, баррель сырья дойдет до 100 долларов уже в следующем году.