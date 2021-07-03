Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 11:14
11:12
Политика
Немецкий обозреватель призвал Запад проявить к России больше уважения
11:11
Общество
Представитель туротрасли перечислил самые популярные у россиян страны для отдыха
11:09
Происшествия
Девушка погибла в упавшей с фуникулера машины в Кабардино-Балкарии
11:07
Общество
Ученый Дедков заявил об эффективности вакцин против мутаций коронавируса
11:00
Шоу-бизнес
Животные во власти стихии, или Как тигры Запашного предсказали землетрясение
10:59
Происшествия
Главбуха из Новосибирска осудят за растрату 5,5 млн рублей из городского бюджета
10:57
Происшествия
Подросток внезапно скончался в гостях у сверстника в Саратове
10:57
Общество
Пермские дайверы обнаружили в Каме древнее судно — предположительно времен Ермака
10:56
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 3 июля, праздники, факты, люди
10:52
Общество
Студенты ЮФУ получили награды за «Педагогический десант»
Все новости

Capital Economics ожидает падения цен на нефть в будущем

  /   Обновлено: 03 июля 2021 10:18
Экономика
Capital Economics ожидает падения цен на нефть в будущем
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 июля. Эксперты консалтингового агентства Capital Economics пришли к выводу, что черное золото снизится в цене, а казначейские облигации США станут дороже.

Британские аналитики прогнозируют изменение тренда в нефтяном секторе и делают ставку на снижение стоимости энергоносителя. При этом специалисты считают, что рубль ослабнет по отношению к доллару, а US Treasuries вырастут в цене. Об этом пишет ProFinance.

Несмотря на ожидания уменьшения курса рубля, Capital Economics придерживается точки зрения, согласно которой государственные облигации в России будут поддержаны Центробанком, что дополнительно защитит валюту на мировом рынке.

Прогноз организации на следующий год по доллару и рублю изменился. Эксперты оценивают перспективы рубля в 74 единицы за доллар в конце этого года и 76 единиц за доллар в конце следующего года.

Аналитики ФБА «Экономика сегодня» уверены в том, что нефть, напротив, продолжит расти. По их мнению, баррель сырья дойдет до 100 долларов уже в следующем году.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Capital Economics ожидает падения цен на нефть в будущем
нефть доллар прогноз рубль Capital Economics
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru