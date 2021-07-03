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Лариса Долина восхитила фанатов «бомбической фигурой» в обтягивающем платье
Шоу-бизнес
Лариса Долина восхитила фанатов «бомбической фигурой» в обтягивающем платье
instagram.com  /  @larisa.dolina.official

Москва, 3 июля. Народная артистка России Лариса Долина не перестает восхищать поклонников своим внешним видом. Певица, которой в сентябре исполнится 66 лет, может похвастаться точеной фигурой.

Звезда эстрады сейчас находится на самоизоляции — несколько дней назад она получила положительный тест на коронавирус. Долиной сейчас нельзя контактировать с друзьями и коллегами, поэтому она начала активничать в соцсетях. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала новое фото со съемок клипа на песню «Дочь моя», которые проходили в Ереване.

«Жаль, что времени было не очень много, но мы успели насладиться и прогулкой по солнечной столице Армении», — вспомнила певица о рабочей поездке.

От опубликованного кадра без преувеличения не оторвать глаз. Звезда предстала в черном облегающем платье, с укладкой и выразительным макияжем. В свои 65 лет Лариса Долина выглядит сногсшибательно — наряд выгодно подчеркнул ее фигуру.

Поклонники в комментариях осыпали звезду комплиментами. Фанаты отметили не только «бомбическую фигуру» Долиной, но и совершенно гладкую, без единой морщинки, кожу лица. Не так давно в интервью артистка призналась, что преобразилась благодаря строгой диете. За короткий срок певица потеряла больше 20 килограммов лишнего веса.

«Лариса Александровна, Вы просто сногсшибательная»;

«Вне времени, вне конкуренции! Красотка!»;

«Вы, похоже, втайне ото всех пьете какой-то коктейль молодости!» — написали фолловеры.

Лариса Долина готовится к дуэту с Artik & Asti. Они исполнят песню группы «Тату» из дебютного альбома «200 по встречной». Певица рассказала о совместном творчестве с Artik & Asti в эфире «Русского радио». Какую именно песню для кавера выберут Долина и коллектив из Украины, пока неясно.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лариса Долина восхитила фанатов «бомбической фигурой» в обтягивающем платье
долина певица фигура
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