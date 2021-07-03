Владимир Путин поздравил президента Белоруссии с Днем независимости республики

Москва, 3 июля. Российский президент Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с Днем независимости республики.

В сообщении сказано, что российская сторона уверена в дальнейшем укреплении союзнических связей Москвы и Минска, продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Александр Лукашенко ранее анонсировал новый уровень отношений с Россией и Китаем. По его словам, на такие действия Минск подтолкнула агрессивная политика Запада.