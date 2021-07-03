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Елена Малышева предупредила об опасности мороженого для здоровья
Общество
Елена Малышева предупредила об опасности мороженого для здоровья
pixabay.com

Москва, 3 июля. Мороженое наряду с полезными свойствами может оказаться опасным для здоровья. Подробно об этом рассказали специалисты в эфире передачи Елены Малышевой.

Врач задала вопрос об угрозе мороженого для здоровья представителю Роспотребнадзора Надежде Раевой. Эксперт со ссылкой на исследования ответила, что лакомство действительно может навредить. В некоторых образцах специалисты обнаружили кишечную палочку. Это может говорить о нарушении правил хранения десерта. Данная бактерия является прямой угрозой здоровью, подчеркнула Малышева.

Однако мороженое обладает полезными свойствами. Употребление жирного лакомства хотя бы два раза в неделю повышает фертильность у женщин примерно на 40%, рассказал соведущий Малышевой Михаил Шубин. Это обусловлено большим количеством витамина В2, который благотворно влияет на состояние кожи, нервной системы и мыслительных процессов.

Злоупотребление мороженым может спровоцировать боли в горле и лор патологии. Десерт также способен стать причиной лишнего веса, предупредила ранее врач-диетолог Тамара Прунцева.

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