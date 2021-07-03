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Анастасия Решетова объяснила, почему стала мусульманкой
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова объяснила, почему стала мусульманкой
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 3 июля. Известная российская модель, блогер и телеведущая Анастасия Решетова несколько лет изучала Коран, после чего стала мусульманкой.

Бывшая возлюбленная музыканта Тимура Юнусова (Тимати), который наполовину татарин, неоднократно появлялась на публике в хиджабе. Вместе с тем девушка продолжила эпатировать публику откровенными нарядами. Поклонники заметили, что Анастасия Решетова никак не могла сделать выбор.

На днях звезда соцсетей сообщила подписчикам в Instagram, что приняла ислам. Она отказалась от алкоголя и старается придерживаться религиозного образа жизни.

«Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне», — объяснила Анастасия.

Решетова считает, что в таких вопросах нужно прислушиваться к своему сердцу. Если на человека кто-то влияет, то его духовный выбор будет временным, подчеркнула она.

Однако, по данным прессы, у модели появился новый возлюбленный из страны, где исповедуют ислам. Якобы ради него она сменила религию и даже имя. Сама Решетова опровергает эту информацию, заявляя, что у нее никого нет. Модель также говорила, что никогда не станет женой человека, у которого мало денег.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Решетова объяснила, почему стала мусульманкой
ислам религия решетова
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