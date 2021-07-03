Прокуратура Курской области проверяет информацию о рабстве гражданок Украины

Курск, 3 июля. Прокуратура Курской области организовала проверку после публикации сообщения в социальных сетях о трудовом рабстве нескольких девушек из Украины.

По предварительным данным, девушки приехали из Луганской области для работы на сельхозпредприятии в Обоянском районе. Более трех месяцев они работают в полях по 12 часов без заработной платы. Также украинки не могут вернуться домой, потому что организация отобрала у них паспорта, сообщается в посте.

Прокуратура региона проверит соблюдение требований законодательства работодателем при привлечении граждан к трудовой деятельности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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