Инициативу о вакцинации в ходе отдыха на Кубани поддержали в туротрасли

Краснодар, 3 июля. Представители туристической отрасли Кубани прокомментировали инициативу о вакцинации отдыхающих. Сделать прививку необходимо в первые три дня после заселения в отель.

Некоторые отельеры заявили, что готовы разместить на территории гостиничного комплекса прививочный пункт. В целом инициатива нашла положительный отклик, представители бизнеса решили, что это лучше, чем строгий запрет на заселение невакцинированных граждан.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение смягчить ограничения для отдыхающих, с 1 августа отели и гостиницы снова смогут заселять граждан без сертификата о вакцинации, необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании.

«Мне кажется, это ситуацию выровняет в лучшую сторону, может, процентов на десять, не больше», — заявила ТАСС председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что технические детали приема туристов на Кубани требуют доработки. Для желающих привиться на отдыхе должны быть организованы комфортные условия: наличие вакцины, отсутствие очередей.

Ранее Кондратьев отменил для детей до 14 лет обязательный ПЦР-тест для заселения в гостиницы и отели.Подростки от 15 до 18 лет должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или справку о перенесенном заболевании.