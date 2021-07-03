Иммунолог объяснил, что делать в случае отсутствия антител к коронавирусу после прививки

Москва, 3 июля. Антитела к коронавирусу могут не появиться в организме после прививки от заболевания, сообщил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

Привитому стоит обратиться к врачу для всестороннего обследования, если антитела к заболеванию не выработались после прохождения процедуры. При отсутствии иммунитета после вакцинации от COVID-19 следует сделать прививку повторно с использованием другого препарата, посоветовал Хаитов. Люди ежегодно проходят вакцинацию от гриппа с использованием разных медикаментов, поэтому бояться смены вакцины от COVID-19 тоже не стоит, заключил иммунолог.

Процедура противопоказана детям и подросткам, кормящим женщинам и людям с тяжелыми формами аллергии. Решение о медотводе от вакцинации должен принимать лечащий врач, обратил особое внимание Хаитов в комментарии РИА Новости.

Роспотребнадзор порекомендовал ответственно подойти к соблюдению мер по нераспространению коронавируса в течение месяца после прививки, поскольку организму необходимо это время на выработку антител. Боль в руке и температура считаются нормальной реакцией на процедуру.