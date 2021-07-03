Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 11:13
11:12
Политика
Немецкий обозреватель призвал Запад проявить к России больше уважения
11:11
Общество
Представитель туротрасли перечислил самые популярные у россиян страны для отдыха
11:09
Происшествия
Девушка погибла в упавшей с фуникулера машины в Кабардино-Балкарии
11:07
Общество
Ученый Дедков заявил об эффективности вакцин против мутаций коронавируса
11:00
Шоу-бизнес
Животные во власти стихии, или Как тигры Запашного предсказали землетрясение
10:59
Происшествия
Главбуха из Новосибирска осудят за растрату 5,5 млн рублей из городского бюджета
10:57
Происшествия
Подросток внезапно скончался в гостях у сверстника в Саратове
10:57
Общество
Пермские дайверы обнаружили в Каме древнее судно — предположительно времен Ермака
10:56
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 3 июля, праздники, факты, люди
10:52
Общество
Студенты ЮФУ получили награды за «Педагогический десант»
Все новости

Иммунолог объяснил, что делать в случае отсутствия антител к коронавирусу после прививки
Общество
Иммунолог объяснил, что делать в случае отсутствия антител к коронавирусу после прививки
pixabay.com

Москва, 3 июля. Антитела к коронавирусу могут не появиться в организме после прививки от заболевания, сообщил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

Привитому стоит обратиться к врачу для всестороннего обследования, если антитела к заболеванию не выработались после прохождения процедуры. При отсутствии иммунитета после вакцинации от COVID-19 следует сделать прививку повторно с использованием другого препарата, посоветовал Хаитов. Люди ежегодно проходят вакцинацию от гриппа с использованием разных медикаментов, поэтому бояться смены вакцины от COVID-19 тоже не стоит, заключил иммунолог.

Процедура противопоказана детям и подросткам, кормящим женщинам и людям с тяжелыми формами аллергии. Решение о медотводе от вакцинации должен принимать лечащий врач, обратил особое внимание Хаитов в комментарии РИА Новости.

Роспотребнадзор порекомендовал ответственно подойти к соблюдению мер по нераспространению коронавируса в течение месяца после прививки, поскольку организму необходимо это время на выработку антител. Боль в руке и температура считаются нормальной реакцией на процедуру.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Иммунолог объяснил, что делать в случае отсутствия антител к коронавирусу после прививки
вакцинация фмба антитела ревакцинация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru