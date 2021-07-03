Станислав Черчесов исключил возвращение в «Спартак» из-за высказывания Салеховой

Москва, 3 июля. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не хочет возвращаться в столичный «Спартак» из-за слов супруги Леонида Федуна.

Пресс-конференция, посвященная выступлению сборной России на 16-м чемпионате Европы, состоялась накануне. В ходе нее наставник национальной команды Станислав Черчесов ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в московский «Спартак».

«Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырех детей без мамы оставлять? Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадет через мой труп… Спасибо Ксении Собчак, что она сняла эту передачу», — отметил главный тренер сборной России.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Под его руководством московский клуб становился серебряным призером чемпионата России по футболу.

Ранее сборная Италии стала полуфиналистом чемпионата Европы. Команда Роберто Манчини обыграла Бельгию, занимающую первое место в рейтинге ФИФА.