Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 11:13
11:12
Политика
Немецкий обозреватель призвал Запад проявить к России больше уважения
11:11
Общество
Представитель туротрасли перечислил самые популярные у россиян страны для отдыха
11:09
Происшествия
Девушка погибла в упавшей с фуникулера машины в Кабардино-Балкарии
11:07
Общество
Ученый Дедков заявил об эффективности вакцин против мутаций коронавируса
11:00
Шоу-бизнес
Животные во власти стихии, или Как тигры Запашного предсказали землетрясение
10:59
Происшествия
Главбуха из Новосибирска осудят за растрату 5,5 млн рублей из городского бюджета
10:57
Происшествия
Подросток внезапно скончался в гостях у сверстника в Саратове
10:57
Общество
Пермские дайверы обнаружили в Каме древнее судно — предположительно времен Ермака
10:56
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 3 июля, праздники, факты, люди
10:52
Общество
Студенты ЮФУ получили награды за «Педагогический десант»
Все новости

Станислав Черчесов исключил возвращение в «Спартак» из-за высказывания Салеховой

  /   Обновлено: 03 июля 2021 10:58
Спорт
Станислав Черчесов исключил возвращение в «Спартак» из-за высказывания Салеховой
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich / Global Look Press

Москва, 3 июля. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не хочет возвращаться в столичный «Спартак» из-за слов супруги Леонида Федуна.

Пресс-конференция, посвященная выступлению сборной России на 16-м чемпионате Европы, состоялась накануне. В ходе нее наставник национальной команды Станислав Черчесов ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в московский «Спартак».

«Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырех детей без мамы оставлять? Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадет через мой труп… Спасибо Ксении Собчак, что она сняла эту передачу», — отметил главный тренер сборной России.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Под его руководством московский клуб становился серебряным призером чемпионата России по футболу.

Ранее сборная Италии стала полуфиналистом чемпионата Европы. Команда Роберто Манчини обыграла Бельгию, занимающую первое место в рейтинге ФИФА.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Станислав Черчесов исключил возвращение в «Спартак» из-за высказывания Салеховой
спартак черчесов возвращение рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru