Александр Цекало рассказал о конфликте с коллегами по программе «Прожекторперисхилтон»

Москва, 3 июля. Шоумен и продюсер Александр Цекало объяснил, почему не поддерживает связь с коллегами по программе «Прожекторперисхилтон». Шоу выходило почти пять лет в эфире Первого канала.

Недопонимания между коллегами начались после развода Цекало с младшей сестрой певицы Веры Брежневой — Викторией Галушкой. Продюсер оставил супругу и двух детей ради отношений с художницей и актрисой Дариной Эрвин. Девушка, которая впоследствии стала законной женой Цекало, на 30 лет младше шоумена.

По словам самого продюсера, его коллеги по шоу «Прожекторперисхилтон» восприняли в штыки его новый роман. Цекало счел подобное поведение артистов (Ивана Урганта, Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова), как неуважение к себе и его новой супруге, пишет NEWS.ru со ссылкой на интервью артиста изданию Esquire. Он отметил, что не сядет ни с кем из бывших друзей за один стол, даже если поступят предложения о возобновлении «Прожекторперисхилтон». Цекало заявил, что работает над множеством других проектов, поэтому не нуждается в заработке от юмористической программы.

«А даже если бы были нужны, то главная причина моего неучастия в этом проекте — то, что это не мои люди», — высказался продюсер.

Как сообщается на сайте 360tv.ru, Александр Цекало раскрыл причины конфликта с коллегами по популярному шоу в интервью журналу Esquire. Интервью продюсера было опубликовано на официальном сайте издания, но позже оно было удалено по неизвестным причинам. Несмотря на это, копия сохранилась в кэше Google.

Четвертая жена Цекало Дарина Эрвин старается окружить 60-летнего Цекало любовью и заботой. Девушка решила, что не станет настаивать на общем ребенке и предложила завести собаку. Так, в их шикарном особняке в Лос-Анджелесе появился новый жилец — симпатичный серый щенок.