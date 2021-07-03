МЭА сообщило о падении цен на бензин в 2020 году

Москва, 3 июля. Средняя стоимость бензина в мире в 2020 году составила 0,81 доллара за литр, что на 11% дешевле, чем годом ранее, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства.

Они связывают снижение цен на бензин падением котировок нефти в первой половине 2020 года. По данным МЭА, лидером по дешевизне бензина по-прежнему является Иран, где литр горючего стоит 0,32 доллара. Самый дорогой бензин в Гонконге. За литр топлива там придется отдать 2,01 доллара.

Как отмечают аналитики, в целом цены на бензин коррелируют с котировками нефти. Однако затраты на переработку, транспортировку и маркетинг делают машинное топливо дороже сырья. Кроме того, значительную долю в цене бензина составляют налоги, объясняют эксперты.

Бензин в России в прошлом году подешевел по сравнению с 2019 годом — с 0,7 до 0,64 доллара за литр. Для сравнения, в США литр бензина в 2020 году стоил 0,68 доллара, в Белоруссии — 0,72 доллара, а на Украине — 0,89 доллара.

ЦДУ ТЭК ранее сообщил об увеличении запасов бензина в России. За неделю с 22 по 28 июня резервы увеличились до 1,723 млн тонн.