Спасатели эвакуировали двух застрявших на Эльбрусе альпинистов

Нальчик, 3 июля. Два альпиниста застряли при восхождении на Эльбрус и обратилась к спасателям за помощью.

По предварительным данным, туристы из Воронежской области смогли подняться на высоту в 5,1 тыс. метров, но у одного из них началась горная болезнь из-за нехватки кислорода. Тогда мужчины завершили восхождение, чтобы избежать трагедии.

Вскоре им на помощь выдвинулись четверо участников Эльбрусского волонтерского отряда, но позднее их число увеличилось до 12 человек. Они доставили пострадавшего альпиниста и его приятеля на поляну Азау, но спортсмены отказались от медицинской помощи.

Ранее на Эльбрус намеревался подняться турист из Подмосковья, сообщал сайт 360tv.ru. Он поднимался на гору в составе группы из шести человек, но травмировал ногу и был вынужден обратиться к спасателям.