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Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации боевиков на севере Сирии
Армия
Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации боевиков на севере Сирии
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 3 июля. Сирийские боевики готовят очередную инсценировку химатаки на севере провинции Идлиб. Сведения о готовящейся провокации поступили в ЦПВС.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) передали, что террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ) совместно с членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» доставили бочки с отравляющими веществами в населенный пункт Харим. Предполагается, что боевики намерены использовать их для постановочной химической атаки, а ответственность за нее возложить на Сирийскую Арабскую Армию (САА) с целью ее дискредитации в западной прессе.

«По имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку «химической атаки» в южной части хребта Джебель-Эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», — сообщили в ЦПВС.

Следует отметить, что члены организации «Белые каски» неоднократно помогали боевикам снимать фейки о применении химического оружия. Данная псевдогуманитарная организация получила поддержку на Западе и декларирует свою цель как спасение мирного населения в зонах боевых действий усилиями волонтеров. Однако ЦПВС известны случаи, когда члены «Белых касок» активно сотрудничали с террористами.

Ранее ВКС РФ совершили вылет на север Идлиба и нанесли серию авиаударов по объектам «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным издания «Царьград», российские военные провели операцию в ответ на неоднократное нарушение террористами режима прекращения огня.

Также при содействии российских саперов сирийские войска провели операцию по зачистке населенного пункта Аль-Латамина в провинции Хама. Здесь военные ликвидировали около трех тонн взрывчатых предметов, оставленных боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Сирия идлиб цпвс
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