Палата представителей США не внесла санкции против России в проект оборонного бюджета

Вашингтон, 3 июля. Американские законодатели не стали включать антироссийские санкции в проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год, сказано в документе базы данных конгресса.

Согласно полученной информации, проект оборонного бюджета Соединенных Штатов с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, составленный членами палаты представителей, не включает в себе средства на санкции против России.

В то же время в документе сказано, что Вашингтону запрещается сотрудничать с Рособоронэкспортом, однако эта российская компания уже давно находится под американскими ограничениями.

Не исключено, что в будущем американские власти могут снова ввести санкции против «Северного потока — 2». Об этом говорится в законопроекте о выделении средств на деятельность Госдепа США в 2022 году.