Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 11:11
11:09
Происшествия
Девушка погибла в упавшей с фуникулера машины в Кабардино-Балкарии
11:07
Общество
Ученый Дедков заявил об эффективности вакцин против мутаций коронавируса
11:00
Шоу-бизнес
Животные во власти стихии, или Как тигры Запашного предсказали землетрясение
10:59
Происшествия
Главбуха из Новосибирска осудят за растрату 5,5 млн рублей из городского бюджета
10:57
Происшествия
Подросток внезапно скончался в гостях у сверстника в Саратове
10:57
Общество
Пермские дайверы обнаружили в Каме древнее судно — предположительно времен Ермака
10:56
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 3 июля, праздники, факты, люди
10:52
Общество
Студенты ЮФУ получили награды за «Педагогический десант»
10:48
Происшествия
Химики-самоучки в Петербурге могут сесть на 20 лет за «блюда» из мефедрона
10:48
Армия
В ДНР заявили об обстреле западной окраины Донецка со стороны ВСУ
Все новости

Палата представителей США не внесла санкции против России в проект оборонного бюджета

  /   Обновлено: 03 июля 2021 09:42
Политика
Палата представителей США не внесла санкции против России в проект оборонного бюджета
wikipedia.org  /  Office of Senator Ron Johnson / Public Domain

Вашингтон, 3 июля. Американские законодатели не стали включать антироссийские санкции в проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год, сказано в документе базы данных конгресса.

Согласно полученной информации, проект оборонного бюджета Соединенных Штатов с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, составленный членами палаты представителей, не включает в себе средства на санкции против России.

В то же время в документе сказано, что Вашингтону запрещается сотрудничать с Рособоронэкспортом, однако эта российская компания уже давно находится под американскими ограничениями.

Не исключено, что в будущем американские власти могут снова ввести санкции против «Северного потока — 2». Об этом говорится в законопроекте о выделении средств на деятельность Госдепа США в 2022 году.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Палата представителей США не внесла санкции против России в проект оборонного бюджета
санкции сша конгресс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru