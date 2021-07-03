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Спасатели эвакуировали из болота в Ленобласти мужчину с укусом гадюки
Общество
Спасатели эвакуировали из болота в Ленобласти мужчину с укусом гадюки
pixabay.com  /  devlopenet0

Санкт-Петербург, 3 июля. Гадюка укусила мужчину, гулявшего по Мшинскому болоту. Самостоятельно выбраться из леса он не мог. Спасатели помогли ему дойти до дороги и передали медикам.

Инцидент произошел в лесах Ленинградской области. Спасатели приехали по вызову местного жителя, которого укусила змея. На поиски ушло достаточно много времени, но в итоге пострадавший был найден на Мшинском болоте и успешно эвакуирован. Ослабшего пациента передали медикам скорой помощи.

Укус обыкновенной гадюки считается смертельно опасным, но редко приводит к летальным исходам. Зачастую укушенные либо вообще не ощущают симптомов, либо чувствуют сильную боль в области раны.

Ливийские военные спасли мигрантов из Египта, которые заблудились в пустыне.

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