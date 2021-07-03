Жертвами аномальной жары в Канаде стали 720 человек

Оттава, 3 июля. Более 700 смертей было зафиксировано на территории западной провинции Британская Колумбия, сообщил телеканал CBS.

Согласно официальным данным, только за прошлую неделю полиция Канады зарегистрировала 719 случаев внезапной смерти горожан в различных городах провинции. По предварительной информации, причиной их смерти стала аномально высокая температура воздуха. При этом большая часть умерших — пенсионеры.

По данным метеорологов, на этой неделе в некоторых городах Канады была зафиксирована аномально высокая температура воздуха. Столбик термометра поднялся до отметки в 49,6 градусов тепла.

Северо-запад США накрыла аномальная жара. В крупнейших городах штатов Орегон и Вашингтон был побит исторический температурный рекорд. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни жара усилится.