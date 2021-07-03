Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 11:11
11:09
Происшествия
Девушка погибла в упавшей с фуникулера машины в Кабардино-Балкарии
11:07
Общество
Ученый Дедков заявил об эффективности вакцин против мутаций коронавируса
11:00
Шоу-бизнес
Животные во власти стихии, или Как тигры Запашного предсказали землетрясение
10:59
Происшествия
Главбуха из Новосибирска осудят за растрату 5,5 млн рублей из городского бюджета
10:57
Происшествия
Подросток внезапно скончался в гостях у сверстника в Саратове
10:57
Общество
Пермские дайверы обнаружили в Каме древнее судно — предположительно времен Ермака
10:56
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 3 июля, праздники, факты, люди
10:52
Общество
Студенты ЮФУ получили награды за «Педагогический десант»
10:48
Происшествия
Химики-самоучки в Петербурге могут сесть на 20 лет за «блюда» из мефедрона
10:48
Армия
В ДНР заявили об обстреле западной окраины Донецка со стороны ВСУ
Все новости

Жертвами аномальной жары в Канаде стали 720 человек

  /   Обновлено: 03 июля 2021 09:39
Общество
Жертвами аномальной жары в Канаде стали 720 человек
Агентство городских новостей Москва

Оттава, 3 июля. Более 700 смертей было зафиксировано на территории западной провинции Британская Колумбия, сообщил телеканал CBS.

Согласно официальным данным, только за прошлую неделю полиция Канады зарегистрировала 719 случаев внезапной смерти горожан в различных городах провинции. По предварительной информации, причиной их смерти стала аномально высокая температура воздуха. При этом большая часть умерших — пенсионеры.

По данным метеорологов, на этой неделе в некоторых городах Канады была зафиксирована аномально высокая температура воздуха. Столбик термометра поднялся до отметки в 49,6 градусов тепла.

Северо-запад США накрыла аномальная жара. В крупнейших городах штатов Орегон и Вашингтон был побит исторический температурный рекорд. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни жара усилится.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жертвами аномальной жары в Канаде стали 720 человек
погода канада смерть жара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru