Полыхавшие бытовки потушены на стройке в Мурине

Санкт-Петербург, 3 июля. Спасатели ночью получили сигнал о возгорании в городе Мурино. Пожар произошел на Графской улице, на территории стройки.

По информации регионального ГУ МЧС, огонь охватил несколько бытовок. Общая площадь составила 48 кв. м. Борьбу с огнем вели 16 сотрудников экстренных служб при поддержке четырех единиц спецтехники. Данные о пострадавших не поступали.

Специалисты установили причину пожара в офисном здании в Новом Уренгое. Там воспламенился утеплитель во время кровельных работ с использованием газовой горелки, сообщало URA.RU.