Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 11:11
11:09
Происшествия
Девушка погибла в упавшей с фуникулера машины в Кабардино-Балкарии
11:07
Общество
Ученый Дедков заявил об эффективности вакцин против мутаций коронавируса
11:00
Шоу-бизнес
Животные во власти стихии, или Как тигры Запашного предсказали землетрясение
10:59
Происшествия
Главбуха из Новосибирска осудят за растрату 5,5 млн рублей из городского бюджета
10:57
Происшествия
Подросток внезапно скончался в гостях у сверстника в Саратове
10:57
Общество
Пермские дайверы обнаружили в Каме древнее судно — предположительно времен Ермака
10:56
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 3 июля, праздники, факты, люди
10:52
Общество
Студенты ЮФУ получили награды за «Педагогический десант»
10:48
Происшествия
Химики-самоучки в Петербурге могут сесть на 20 лет за «блюда» из мефедрона
10:48
Армия
В ДНР заявили об обстреле западной окраины Донецка со стороны ВСУ
Все новости

Полыхавшие бытовки потушены на стройке в Мурине
Происшествия
Полыхавшие бытовки потушены на стройке в Мурине
Невские Новости  /  Вероника Дриевская

Санкт-Петербург, 3 июля. Спасатели ночью получили сигнал о возгорании в городе Мурино. Пожар произошел на Графской улице, на территории стройки.

По информации регионального ГУ МЧС, огонь охватил несколько бытовок. Общая площадь составила 48 кв. м. Борьбу с огнем вели 16 сотрудников экстренных служб при поддержке четырех единиц спецтехники. Данные о пострадавших не поступали.

Специалисты установили причину пожара в офисном здании в Новом Уренгое. Там воспламенился утеплитель во время кровельных работ с использованием газовой горелки, сообщало URA.RU.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полыхавшие бытовки потушены на стройке в Мурине
пожар мчс мурино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru