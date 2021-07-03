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Группа Little Big отказалась от сотрудничества с Пухляшом
Шоу-бизнес
Группа Little Big отказалась от сотрудничества с Пухляшом
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Санкт-Петербург, 3 июля. Вокалист рейв-группы Little Big Антон Лисов заявил, что коллектив больше не будет работать с танцором Дмитрием Красиловым, прославившимся как Пухляш.

Популярность Дмитрию Красилову принес клип Little Big на песню Uno. С этой композицией группа должна была представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение», однако фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса. Пользователи Сети пришли в восторг от танцев Красилова, которому дали прозвище Пухляш. Позже он снялся в еще двух музыкальных роликах Little Big — Tacos и Sex Machine.

На волне успеха танцор подписал несколько рекламных контрактов с крупными брендами. Через какое-то время вокалист рейв-группы Антон Лисов в интервью заявил, что Красилов коллективу больше не интересен. По его словам, Дмитрий «хапанул своего» и стал заниматься «какой-то торговлей» вместо танцев и творчества.

«Мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась «временная петля», он дальше развлекается. Че, его брать дальше на прицеп? У него своя жизнь», — объяснил Лисов на YouTube-канале Street Beat TV.

В начале июня Little Big представила свою версию хита Everybody группы Backstreet Boys. За два дня видео набрало около 3,5 миллиона просмотров. Ролик снят в сказочном стиле, с элементами сарказма и отсылками к современной действительности.

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музыка танцы Little Big пухляш
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