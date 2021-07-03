Запасы бензина выросли в России за неделю на 2,7%

Москва, 3 июля. Объем запасов бензина в России на неделю с 22 по 28 июня увеличился на 2,7%, до 1,723 млн тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК.

Запасы дизельного топлива выросли на 3%, составив 2,654 млн тонн. При этом, по данным ЦДУ ТЭК, отгрузки топлива на внутренний рынок сокращаются. В период с 23 по 29 июня они снизились на 4,7%, до 705 тысяч тонн, а дизельного топлива — на 5,6%, до 723 тысяч.

Вместе с тем сократилось производство бензина. За отчетный период оно упало на 0,3% и составило 776 тысяч тонн. Объем выпуска дизельного топлива, наоборот, вырос на 1,7%, до 1,366 млн тонн.

Нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы делают запасы топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с поставками. Например, на время ремонта НПЗ или перед посевным периодом.

По данным Росстата, подорожание бензина замедлилось в РФ. За неделю, завершившуюся 21 июня рост цен в среднем по стране составил 0,1%. При этом есть регионы, где стоимость бензина на АЗС снижается.