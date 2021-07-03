Двадцать человек пропали после схода мощного оползня в Японии

Токио, 3 июля. Десятки человек исчезли после схода оползня в центральной части Японии. Спасатели ведут работы по поиску пропавших.

Стихия накрыла город Атами, расположенный на юго-западе от Токио.

В результате мощного оползня десятки домов оказались разрушены. Двадцать человек пропали без вести. В настоящее время спасатели работают на месте происшествия. Администрация префектуры запросила помощь у Сил самообороны.

В Японии уже несколько дней идут сильные дожди. В некоторых районах за двое суток выпало около 400 мм осадков.

Оползень в Сочи нарушил работу водопровода, сообщал сайт 360tv.ru. Некоторые районы остались без водоснабжения.