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Цифровой рубль может обеспечить ускоренный оборот денег
Экономика
Цифровой рубль может обеспечить ускоренный оборот денег
ВТБ

Москва, 3 июля. Оборот денежных средств в стране имеет потенциал к ускорению до 7% в случае запуска платформы цифрового рубля.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов предположил, что переход к использованию цифрового рубля в России повлияет на скорость оборота денежной массы, ускорив ее на 3-7%. Об этом пишет ТАСС.

Представитель банка отмечает, что конечный результат будет тесно связан с несколькими критериями, которые включают удобство платформы, уровень завершенности необходимой инфраструктуры, а также специфику цифровых средств.

Банк ВТБ входит в перечень кредитных организаций, которые в скором времени приступят к тестам платформы, разрабатываемой Центральным банком РФ. Всего в пилотную группу войдет 12 компаний.

Официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода убежден, что введение в оборот цифровой валюты подогреет спрос на российский рубль, а также положительно повлияет на уровень доверия к национальным денежным средствам.

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