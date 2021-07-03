Иногда так хочется чего-нибудь нового! Что-то поменять, обновиться… У женщины для этого масса возможностей: необычный маникюр, стрижка, новый цвет волос. Окрашивание ― не только любимый многими способ освежить образ, но и возможность вернуть свой привычный цвет и убрать седину.

Каких только техник окрашивания не существует: и однотонное, и мелирование, и колорирование! Выбор поистине огромный. Опытный мастер подскажет, что лучше выбрать, исходя из состояния и природного цвета волос.

Несмотря на то, что со временем краски становятся все более щадящими, после такой процедуры волосы нуждаются в особенном уходе: регулярном и правильно подобранном. Помочь им восстановиться призваны специальные шампуни для ухода после окрашивания. Какой шампунь выбрать и какого эффекта ждать ― разбираемся в этой статье.

Что плохого в окрашивании

Для начала разберемся, из чего состоит, собственно, волос и как работает краска. Каждый волосок состоит из нескольких слоев:

мозговое вещество, которое находится в самом центре;

кортекс, корковое вещество — содержит пигмент меланин, отвечающий за естественный цвет волос;

кутикула — верхний защитный слой.

Чтобы изменить цвет, краска должна нарушить этот защитный слой и проникнуть внутрь волоса. Здесь стоит отметить, что краски есть временные. Это различные оттеночные варианты, которые внутрь не проникают, а остаются на поверхности.

Такие краски легко смываются в течение нескольких недель — в зависимости от того, как часто вы моете голову. Кроме того, этот способ не работает, если нужно получить более светлый оттенок.

Изменить цвет можно и с помощью натуральных красителей: хны и басмы. Они не только не повреждают, но и укрепляют волосы. Однако это всего два цвета: условно рыжий и черный. При этом контролировать результат очень сложно. Полученный оттенок будет зависеть и от времени выдержки и от натурального цвета ― словом, настоящий эксперимент. Со временем и хна, и басма смываются.

Вернемся к негативным последствиям окрашивания. Вредное воздействие оказывают перманентные краски на основе аммиака и заменяющих его компонентов. Аммиак нужен для того, чтобы пробраться сквозь уже упомянутую кутикулу. Сделать это можно только при высоком уровне pH. Для повышения естественного уровня pH в состав и добавляют аммиак. Он позволяет, во-первых, добиться осветления, а во-вторых, сделать окрашивание стойким.

Но раскрывая кутикулу, закрыть ее потом невозможно: кроме естественного пигмента, вымываются питательные вещества. Именно поэтому после окрашивания требуется особый уход.

Сразу после окрашивания

Первые пара дней после окрашивания очень важны для состояния волос. Раньше считалось, что в течение двух-трех дней после процедуры не стоит мыть голову. Это может привести к тому, что краска частично смоется, а яркий цвет потускнеет. Однако сейчас эксперты едины в своем мнении: это не так. Современные красители закрепляются во время выдержки и уже не смываются.

А вот от использования фена лучше отказаться. Термобигуди, плойки и прочие девичьи радости отложите на некоторое время. Волосы после окрашивания ослаблены, дополнительный стресс от воздействия высоких температур им ни к чему. Некоторые мастера-колористы не советуют также сушить их на солнце, чтобы не подвергать воздействию ультрафиолета. Словом, действовать следует максимально бережно.

Подберите себе хорошую расческу, лучше всего деревянный гребень. А для укладки используйте расчески с натуральной щетиной. Не используйте металлические гребешки и не расчесывайте мокрые волосы: вода утяжеляет, они легко выпадают и деформируются.

Наконец, самое главное ― выбирайте хороший шампунь для окрашенных волос.

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Как работают средства для окрашенных волос

Главные задачи шампуней и бальзамов для окрашенных волос:

нейтрализация щелочной среды;

«приглаживание» кутикулы для восстановления ее защитной функции;

сохранение полученного оттенка;

защита от ультрафиолета и выгорания;

замедление вымывания цвета.

Пожалуй, больше всего производители шампуней для ухода после окрашивания напирают на усиление и сохранение цвета. Это тонкий момент, ведь любой из нас хочет сохранить получившийся цвет (если он, конечно, понравился) как можно дольше. Что на самом деле могут сделать шампуни?

Некоторые производители заявляют о наличии красителей в составе шампуня. Но не ждите большого эффекта: мы же помним, как это работает. Такие красители на самом деле очень плохо «липнут» к волосам и в конечном итоге просто смываются.

А вот добавить блеска и шелковистости вполне реально. Для этого в составе должны быть компоненты, которые увлажняют и придают гладкость. А блестящие волосы независимо от оттенка выглядят более здоровыми и красивыми.

И наконец, шампуни для волос после окрашивания содержат менее агрессивные моющие средства. Например, бессульфатные шампуни. Сульфаты ― поверхностно-активные вещества, которые формируют в сочетании с водой объемную пену и хорошо очищают. Но постоянное воздействие этих веществ оказывает негативное влияние. А мы помним, что после окрашивания волосы особенно уязвимы. Специальные шампуни содержат более мягкие натуральные компоненты, которые не травмируют их и не сушат кожу головы.

Что еще можно сделать

Посмотрим, что еще, кроме перечисленного выше, можно сделать для здоровья, сохранения блеска и яркости цвета по всей длине:

старайтесь не мыть голову слишком горячей водой (о влиянии высоких температур мы уже говорили);

используйте термозащитные средства перед тем, как делать укладку феном или плойкой;

дополняйте основное средство кондиционером, бальзамом и масками для окрашенных волос;

помните о правильном питании: необходимые микроэлементы волосы также получают из продуктов. Ваш рацион должен быть максимально сбалансирован.

Лучшие шампуни для окрашенных волос: рейтинг ФАН

OLLIN Professional шампунь Care Color&Shine Save

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Профессиональный шампунь на основе экстракта семян подсолнечника аккуратно очищает волосы и питает их. D-пантенол в составе помогает восстановить волос, обеспечить защитный слой и вернуть блеск и силу. Не содержит парабенов и других агрессивных компонентов. Подходит для постоянного регулярного использования.

Средняя стоимость: 300 рублей.

Syoss шампунь Color для окрашенных и мелированных волос

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Шампунь, содержащий экстракт японской камелии, подходит для окрашенных волос в том числе в технике мелирования. Аккуратно очищает волосы, увлажняет и успокаивает кожу головы. Придает волосам свежий и здоровый вид.

Средняя стоимость: 240 рублей.

ESTEL шампунь Сurex Color Intense. Чистый цвет для светлых оттенков волос

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Отличный вариант для ухода за блондом. Деликатно очищает, восстанавливает структуру волоса с помощью пантенола. Сохраняет блеск светлым оттенкам. Не содержит сульфатов.

Средняя стоимость: 300 рублей.

Londa Professional шампунь Color Radiance

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Профессиональное средство для ухода после окрашивания. Активные компоненты манго и апельсиновой кожуры выступают в качестве антиоксиданта, эффективно защищают от негативных воздействий высоких температур, а также ультрафиолета. Сохранение блеска и силы от корней и до кончиков.

Средняя стоимость: 480 рублей.

Matrix шампунь для волос Total Results Color Obsessed antioxidants

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Шампунь для любого типа волос бережно заботится о них после изменения цвета, вместе с тем предотвращает появление секущихся кончиков. Витамин Е в составе активно восстанавливает защитный слой. Средство подходит для регулярного применения.

Средняя стоимость: 590 рублей.

COLOR BRILLIANCE Шампунь для защиты цвета окрашенных жестких волос

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Медь помогает закреплению красящего пигмента и восстановлению кутикулы, возвращая волосу его естественную защиту. Разглаживает от корней до кончиков, добиваясь здорового блеска и силы.

Средняя стоимость: 425 рублей.

Natura Siberica шампунь Oil-Plex для окрашенных и поврежденных волос

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Известный российский бренд натуральной косметики не обошел вниманием окрашенные и поврежденные волосы. Масло дальневосточного амаранта ― растения с мелкими темно-розовыми цветами, которое выращивается на уникальной территории вблизи Охотского и Японского морей. Целебные свойства амаранта известны давно и активно используются не только в косметологии, но и медицине. Амарант омолаживает кожу, укрепляет иммунитет и отлично очищает организм. В сочетании с облепиховым и льняным маслами делает акцент на плотности волоса, обеспечивая блеск и объем до самых кончиков.

Средняя стоимость: 350 рублей.

Natura Siberica био шампунь Защита цвета для окрашенных волос

prt scr market.yandex.ru / Яндекс

Еще один вариант из серии «Doctor Taiga» ― био-шампунь с активными натуральными компонентами. Не содержит силиконов и других веществ, оказывающих негативное влияние на поврежденный волос. Деликатно разглаживает и ламинирует, образуя естественную защиту. Придает силу и красоту. Экстракт календулы эффективно успокаивает кожу головы. Специальный таежный сбор в составе освежает и тонизирует, препятствует быстрому вымыванию красящего пигмента, эффективно сохраняя полученный при окрашивании цвет.

Средняя стоимость: 199 рублей.