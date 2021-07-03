Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 09:38
09:36
Экономика
Цифровой рубль может обеспечить ускоренный оборот денег
09:36
Экономика
Темпы роста цен на жилье в РФ оказались одними из самых быстрых в мире
09:36
Наука
Компьютер помог российским ученым создать 3D-череп крокодила
09:35
Общество
Антициклон принесет в Петербург жаркую и солнечную погоду
09:35
Общество
Собаку освободили из «батарейного плена» в Новосибирске
09:33
Экономика
Российским автолюбителям напомнили о новых поправках в ПДД
09:33
Происшествия
Фуру развернуло на 90 градусов после ДТП на Алтае
09:29
Общество
Путин и Макрон провели телефонный разговор. События дня
09:28
Политика
МИД Китая заявил о готовности ответить на вмешательство во внутренние дела страны
09:25
Политика
Социолог Попов рассказал о плане Ельцина на случай проигрыша Зюганову в 1996-м
Все новости

Россиянам назвали четыре популярные схемы кибермошенников
Общество
Россиянам назвали четыре популярные схемы кибермошенников
freepik.com  /  Racool_studio

Москва, 3 июля. Специалист центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком» Лев Прокопьев рассказал о самых распространенных схемах интернет-мошенничества.

Самым популярным способом хищения остается звонок «из службы безопасности банка». Мошенники заявляют о якобы подозрительных операциях со счетом или картой. Цель выманить информацию у человека, побудить его самостоятельно перевести деньги или установить вредоносное программное обеспечение на смартфон по ссылке из СМС.

Еще один распространенный способ заполучить персональную информацию рассылка сообщений через электронную почту или мессенджеры. Такие сообщения могут содержать вложения с вредоносным ПО или ссылки на поддельные сайты, передают РИА Новости.

Мошенники создают в мессенджерах и соцсетях каналы или группы, где продают дорогие товары за половину стоимости. Низкую цену продавцы объясняют тем, что товар «серый» или пришел со склада. Покупателю предлагают внести предоплату, но в конечном итоге не высылают товар.

Спросом у мошенников пользуется рынок аренды жилья они размещают объявления о сдаче квартиры. Чтобы влиться в доверие, злоумышленники предлагают видео-тур по квартире, а затем просят документы о собственности и фотографии с паспортом.

Ранее психотерапевт рассказал, каких людей избегают мошенники.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам назвали четыре популярные схемы кибермошенников
мошенники киберпреступность обман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru