Россиянам назвали четыре популярные схемы кибермошенников

Москва, 3 июля. Специалист центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком» Лев Прокопьев рассказал о самых распространенных схемах интернет-мошенничества.

Самым популярным способом хищения остается звонок «из службы безопасности банка». Мошенники заявляют о якобы подозрительных операциях со счетом или картой. Цель — выманить информацию у человека, побудить его самостоятельно перевести деньги или установить вредоносное программное обеспечение на смартфон по ссылке из СМС.

Еще один распространенный способ заполучить персональную информацию — рассылка сообщений через электронную почту или мессенджеры. Такие сообщения могут содержать вложения с вредоносным ПО или ссылки на поддельные сайты, передают РИА Новости.

Мошенники создают в мессенджерах и соцсетях каналы или группы, где продают дорогие товары за половину стоимости. Низкую цену продавцы объясняют тем, что товар «серый» или пришел со склада. Покупателю предлагают внести предоплату, но в конечном итоге не высылают товар.

Спросом у мошенников пользуется рынок аренды жилья — они размещают объявления о сдаче квартиры. Чтобы влиться в доверие, злоумышленники предлагают видео-тур по квартире, а затем просят документы о собственности и фотографии с паспортом.

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