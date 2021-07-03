Пациенты с удаленными гландами сложнее переносят COVID-19

Москва, 3 июля. Небные миндалины выполняют барьерную функцию против инфекций, сообщила гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

Гланды защищают нас от инфекции, которая может попасть в легкие из внешней среды. Когда миндалины воспаляются, они вырабатывают большое количество клеток лейкоцитов, защищающих организм. Удаление миндалин ослабляет иммунную систему. Из-за этого вирус проникнет глубже, поражая органы.

«Вирус попадает всегда в лимфосистему, и лимфоаденопатия является маркером вирусного заболевания любого. И даже если мы удалим [миндалины], то у нас вирус проникнет глубже» — цитирует ТАСС слова терапевта.

Те люди, которые не имеют гланд, страдают от более тяжелого течения COVID-19. Вирус сразу поражает бронхи, легкие и все, что с этим связано.

Ранее россиянам назвали ключевое отличие течения COVID-19 у вакцинированных и непривитых.