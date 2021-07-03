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Меган Фокс вспомнила, как материнство спасло ее

  /   Обновлено: 03 июля 2021 08:56
Шоу-бизнес
Меган Фокс вспомнила, как материнство спасло ее
Global Look Press  /  Mayer/face to face

Лос-Анджелес, 3 июля. Актриса Меган Фокс заявила, что материнство спасло ее в трудный период ее жизни. Оно помогло ей раскрыть себя как личность.

Голливудская звезда, известная по двум фильмам «Трансформеры», имеет трех сыновей от своего бывшего мужа, актера Брайана Остина Грина. В своем недавнем интервью она рассказала, что роды в 26 лет дали ей новую цель в жизни. Об этом сообщает Fox News.

«Честно говоря, это спасло меня. Мне нужно было бежать», отметила Меган.

Она добавила, что до того как стать матерью, она была потеряна. Актриса пыталась понять, как находить для себя ценность.

«Или находить цель в этом ужасном, патриархальном, женоненавистническом аду, которым был Голливуд в то время? Материнство плодородная почва. Это дало мне почву для того, чтобы вырасти во что-то совершенно особенное», подчеркнула Фокс.

Фокс и ее бывший супруг Брайан Остин Грин развелись в 2015 году. На данный момент она встречается с рэп-исполнителем Machine Gun Kelly, с которым 16 июня отметила первую годовщину.

Ранее Меган Фокс совершила каминг-аут. Мать троих детей призналась, что является бисексуалкой. Она считает, что каждого человека от природы тянет и к мужчинам, и к женщинам.

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кино голливуд меган фокс
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