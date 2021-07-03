Меган Фокс вспомнила, как материнство спасло ее

Лос-Анджелес, 3 июля. Актриса Меган Фокс заявила, что материнство спасло ее в трудный период ее жизни. Оно помогло ей раскрыть себя как личность.

Голливудская звезда, известная по двум фильмам «Трансформеры», имеет трех сыновей от своего бывшего мужа, актера Брайана Остина Грина. В своем недавнем интервью она рассказала, что роды в 26 лет дали ей новую цель в жизни. Об этом сообщает Fox News.

«Честно говоря, это спасло меня. Мне нужно было бежать», — отметила Меган.

Она добавила, что до того как стать матерью, она была потеряна. Актриса пыталась понять, как находить для себя ценность.

«Или находить цель в этом ужасном, патриархальном, женоненавистническом аду, которым был Голливуд в то время? Материнство — плодородная почва. Это дало мне почву для того, чтобы вырасти во что-то совершенно особенное», — подчеркнула Фокс.

Фокс и ее бывший супруг Брайан Остин Грин развелись в 2015 году. На данный момент она встречается с рэп-исполнителем Machine Gun Kelly, с которым 16 июня отметила первую годовщину.

Ранее Меган Фокс совершила каминг-аут. Мать троих детей призналась, что является бисексуалкой. Она считает, что каждого человека от природы тянет и к мужчинам, и к женщинам.