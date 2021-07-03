Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 09:38
09:36
Экономика
Цифровой рубль может обеспечить ускоренный оборот денег
09:36
Экономика
Темпы роста цен на жилье в РФ оказались одними из самых быстрых в мире
09:36
Наука
Компьютер помог российским ученым создать 3D-череп крокодила
09:35
Общество
Антициклон принесет в Петербург жаркую и солнечную погоду
09:35
Общество
Собаку освободили из «батарейного плена» в Новосибирске
09:33
Экономика
Российским автолюбителям напомнили о новых поправках в ПДД
09:33
Происшествия
Фуру развернуло на 90 градусов после ДТП на Алтае
09:29
Общество
Путин и Макрон провели телефонный разговор. События дня
09:28
Политика
МИД Китая заявил о готовности ответить на вмешательство во внутренние дела страны
09:25
Политика
Социолог Попов рассказал о плане Ельцина на случай проигрыша Зюганову в 1996-м
Все новости

Правительство России не поддержало законопроект о введении налога на роскошь

  /   Обновлено: 03 июля 2021 08:54
Общество
Правительство России не поддержало законопроект о введении налога на роскошь
wikipedia.org  /  Pepijn Schmitz / CC BY-SA 2.5

Москва, 3 июля. Комиссия правительства России о законопроектной деятельности не поддержала инициативу о введении налога на роскошь.

Инициатива подразумевает, что налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 миллионов рублей, машин стоимостью более 8 миллионов, а также яхт, катеров, самолетов и вертолетов стоимостью от 15 миллионов рублей. Предусматривались различные ставки, которые зависели от стоимости, передает ТАСС.

Правительство РФ отмечает, что данное имущество уже является объектом налогообложения. В частности, оно облагается налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом и транспортным налогом. Предусмотрено применение повышенных коэффициентов при исчислении транспортного налога для автомобилей стоимостью выше 3 миллионов рублей.

Принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения. В кабмине резюмировали, что правительство не поддерживает законопроект.

Ранее юрист рассказала, нужно ли платить налог с продажи земельного участка в 2021 году. Налогом облагаются лишь некоторые категории лиц.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Правительство России не поддержало законопроект о введении налога на роскошь
правительство рф налог на роскошь налогооблажение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru