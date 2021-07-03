Правительство России не поддержало законопроект о введении налога на роскошь

Москва, 3 июля. Комиссия правительства России о законопроектной деятельности не поддержала инициативу о введении налога на роскошь.

Инициатива подразумевает, что налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 миллионов рублей, машин стоимостью более 8 миллионов, а также яхт, катеров, самолетов и вертолетов стоимостью от 15 миллионов рублей. Предусматривались различные ставки, которые зависели от стоимости, передает ТАСС.

Правительство РФ отмечает, что данное имущество уже является объектом налогообложения. В частности, оно облагается налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом и транспортным налогом. Предусмотрено применение повышенных коэффициентов при исчислении транспортного налога для автомобилей стоимостью выше 3 миллионов рублей.

Принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения. В кабмине резюмировали, что правительство не поддерживает законопроект.

Ранее юрист рассказала, нужно ли платить налог с продажи земельного участка в 2021 году. Налогом облагаются лишь некоторые категории лиц.