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Доход Псаки оказался одним из самых высоких в Белом доме

  /   Обновлено: 03 июля 2021 08:51
Политика
Доход Псаки оказался одним из самых высоких в Белом доме
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 3 июля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признана одним из самых высокооплачиваемых сотрудников администрации президента США Джо Байдена.

Джен Псаки зарабатывает 180 тыс. долларов в год. Тем временем Байден стал самым высокооплачиваемым среди американских лидеров в истории Вашингтона. В общей сложности представители американского правительства обошлись налогоплательщику в 49,6 млн долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

По подсчетам Forbes, за следующие четыре года правления администрации американцам придется заплатить еще 200 млн долларов. Такие показатели превышают расходы двух предыдущих глав США — Дональда Трампа и Барака Обамы.

Руководство новой администрации Соединенных Штатов внимательно следит за риторикой экс-президента США Дональда Трампа. Об этом ранее заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

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