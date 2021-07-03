Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 09:38
09:36
Экономика
Цифровой рубль может обеспечить ускоренный оборот денег
09:36
Экономика
Темпы роста цен на жилье в РФ оказались одними из самых быстрых в мире
09:36
Наука
Компьютер помог российским ученым создать 3D-череп крокодила
09:35
Общество
Антициклон принесет в Петербург жаркую и солнечную погоду
09:35
Общество
Собаку освободили из «батарейного плена» в Новосибирске
09:33
Экономика
Российским автолюбителям напомнили о новых поправках в ПДД
09:33
Происшествия
Фуру развернуло на 90 градусов после ДТП на Алтае
09:29
Общество
Путин и Макрон провели телефонный разговор. События дня
09:28
Политика
МИД Китая заявил о готовности ответить на вмешательство во внутренние дела страны
09:25
Политика
Социолог Попов рассказал о плане Ельцина на случай проигрыша Зюганову в 1996-м
Все новости

Кевин Файги хочет продолжить работать со Скарлетт Йоханссон после «Черной вдовы»

  /   Обновлено: 03 июля 2021 08:41
Шоу-бизнес
Кевин Файги хочет продолжить работать со Скарлетт Йоханссон после «Черной вдовы»
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 3 июля. Президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что хотел бы продолжить сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон после ее съемок в фильме «Черная вдова».

Голливудская звезда недавно попрощалась со своей ролью и кинематографической вселенной Marvel. Она дебютировала в КВМ в фильме «Железный человек — 2» и всего исполнила роль Наташи Романофф девять раз. Об этом сообщает портал ScreenRant.

В киноленте «Мстители: Финал» ее персонаж официально погиб, а сольный фильм «Черная вдова» по хронологии идет после картины «Первый мститель: Противостояние». Поэтому сиквела о русской шпионке не будет. Однако продюсер выразил надежду, что он еще сможет поработать с Йоханссон в любом ее амплуа.

«Marvel всегда стремится к новым начинаниям, и Скарлетт Йоханссон удивительный партнер для нас. Она была продюсером этого фильма («Черная вдова» — Прим. ред.). Именно она привела к нам нашего потрясающего режиссера Кейт Шортленд, и я рад продолжать работать с ней любым возможным способом, если нам так повезет», — отметил Файги.

Ранее Кевин Файги опроверг слухи о том, что фильм «Фантастическая четверка» скоро получит перезапуск и сейчас объявлен кастинг.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Кевин Файги хочет продолжить работать со Скарлетт Йоханссон после «Черной вдовы»
кино marvel черная вдова марвел Кевин Файги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru