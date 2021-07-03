Кевин Файги хочет продолжить работать со Скарлетт Йоханссон после «Черной вдовы»

Лос-Анджелес, 3 июля. Президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что хотел бы продолжить сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон после ее съемок в фильме «Черная вдова».

Голливудская звезда недавно попрощалась со своей ролью и кинематографической вселенной Marvel. Она дебютировала в КВМ в фильме «Железный человек — 2» и всего исполнила роль Наташи Романофф девять раз. Об этом сообщает портал ScreenRant.

В киноленте «Мстители: Финал» ее персонаж официально погиб, а сольный фильм «Черная вдова» по хронологии идет после картины «Первый мститель: Противостояние». Поэтому сиквела о русской шпионке не будет. Однако продюсер выразил надежду, что он еще сможет поработать с Йоханссон в любом ее амплуа.

«Marvel всегда стремится к новым начинаниям, и Скарлетт Йоханссон удивительный партнер для нас. Она была продюсером этого фильма («Черная вдова» — Прим. ред.). Именно она привела к нам нашего потрясающего режиссера Кейт Шортленд, и я рад продолжать работать с ней любым возможным способом, если нам так повезет», — отметил Файги.

Ранее Кевин Файги опроверг слухи о том, что фильм «Фантастическая четверка» скоро получит перезапуск и сейчас объявлен кастинг.