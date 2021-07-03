В Сети показали возможные костюмы Человека-паука в триквеле

Лос-Анджелес, 3 июля. Производители игрушек Funko и Hasbro показали новые фигурки Человека-паука, которые, судя по упаковке, относятся к фильму «Нет пути домой».

Третья часть киноленты о популярном супергерое выйдет в кинотеатрах 17 декабря 2021 года, но компания Marvel Studios до сих пор не представила трейлер. Фанаты довольствуются только кадрами со съемок, которые практически не дают никакой информации.

Однако зрители уже могут понять, как Человек-паук будет выглядеть в грядущем фильме. В двух предыдущих частях он нередко менял костюмы. Скорее всего, такая тенденция сохранится и в триквеле. Ознакомиться с возможным образом фанаты могут благодаря компаниям Funko и Hasbro, которые выпустили новые фигурки.

На этот раз производители представили фигурки, посвященные фильму «Человек-паук: Нет пути домой». Судя по новинкам, супергерой получит черно-золотой костюм, а также образ из первой части, дополненный атрибутами Доктора Стрэнджа. Аналогичный набор вышел и у LEGO.

Все производители официально сотрудничают с Disney, за счет чего получают информацию о предстоящих фильмах до того, как они попадают на большие экраны. Нередко бывает так, что в интернет-магазинах появляются игрушки из серии супергероев Marvel, а потом их внешний вид подтверждается в самих фильмах.

Ранее британская актриса Тильда Суинтон рассказала, с какими трудностями вынуждена была столкнуться из-за съемок в фэнтези-фильме «Доктор Стрэндж» от Marvel.