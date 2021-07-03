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Один человек погиб в страшном ДТП под Тамбовом
Происшествия
Один человек погиб в страшном ДТП под Тамбовом
pixabay.com

Тамбов, 3 июля. Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух автомобилей в Тамбовской области, сообщает региональный главк МЧС.

Дорожная авария произошла в деревне Марьевка Тамбовского района. На 452 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» столкнулись две легковушки. В результате легковые автомобили опрокинулись в кювет с последующим возгоранием одной из машин.

«По оперативной информации есть семь пострадавших и один погибший», говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте инцидента работают спасатели и другие экстренные службы. От МЧС привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что инсульт водителя автобуса стал причиной массового ДТП в Тамбове. В результате инцидента никто не пострадал.

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дтп мчс тамбовская область
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