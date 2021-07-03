Кевин Файги опроверг слухи о скором перезапуске «Фантастической четверки»

Лос-Анджелес, 3 июля. Президент Marvel Studios Кевин Файги развеял слухи о том, что кинофраншиза «Фантастическая четверка» получит перезапуск в ближайшее время.

В декабре 2020 года во время презентации Disney Investor Day было объявлено, что кинокомпания Marvel Studios выпустит фильм «Фантастическая четверка». В 2015 году студия 20th Century Fox представила в кинотеатрах перезапуск, однако кинолента провалилась в прокате и получила отрицательные отзывы. Поэтому новая картина, которая войдет в кинематографическую вселенную Marvel, будет снята с новым актерским составом. Об этом сообщает ScreenRant.

С момента объявления четвертой фазы киновселенной Marvel Studios рассказала о многих проектах. Практически все из них получили дату премьеры, а фанатам продемонстрировали несколько трейлеров и тизеров. Однако информации о «Фантастической четверке» практически нет. В Сети ходили слухи о том, что на роль Рида Ричардса и Сьюзан Шторм претендуют Джон Красински и Эмили Блант. Однако президент Marvel Studios опроверг информацию о кастинге.

«Я не думаю, что это произойдет скоро, и вы знаете, что это наше первое мероприятие на красной ковровой дорожке за последние два года, мы посмотрим, что произойдет с предстоящими собраниями и фанатскими мероприятиями, где мы сможем рассказать больше новостей. Надеюсь, когда-нибудь в ближайшем будущем», — отметил Файги.

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