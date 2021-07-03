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Принц Уильям зол на Гарри и Меган Маркл из-за их общения с мировыми СМИ
Общество
Принц Уильям зол на Гарри и Меган Маркл из-за их общения с мировыми СМИ
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 3 июля. Отношения принца Уильяма и герцогов Сассекских остаются напряженными из-за их публичного обсуждения королевской семьи. Об этом заявил соучредитель True Royalty TV Ник Буллен.

Братья воссоединились в четверг, 1 июля, чтобы открыть монумент своей матери принцессе Диане в день ее 60-летия. Мероприятие в лондонском Кенсингтонском дворце стало их второй публичной встречей с тех пор как принц Гарри и его жена Меган Маркл отошли от королевских обязанностей. Герцоги Кембриджский и Сассекский до сих пор не помирились. Об этом сообщает Fox News.

«Это все еще очень большая работа. Между ними было сказано очень много. Столько грязного белья было выставлено на всеобщее обозрение, так сказать», — подчеркнул Буллен.

Он ссылается на источники, которые сообщили ему о натянутых отношениях двух братьев. Принц Уильям в ярости из-за публичных слов Гарри о королевской семье, произнесенных во время интервью с телеведущей Опрой Уинфри и в документальном сериале Apple TV+ «Я, которого вы не видите».

«Мне сказали, что Уильям взбешен тем, как Гарри и Меган поделились своими взглядами на королевскую семью с мировой прессой. Гарри и Меган чувствуют, что их не поддерживает монархия. Для Уильяма долг превыше всего. Его долг — защищать корону и защищать институт», — подытожил эксперт.

Ранее королевский эксперт Mail on Sunday Эмили Эндрюс объяснила, по какой причине герцогини Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли подружиться.

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Принц Уильям принц гарри королевская семья меган маркл
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