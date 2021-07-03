Стало известно, почему Кейт Миддлтон не была на открытии памятника принцессе Диане

Лондон, 3 июля. Герцогиня Кембриджская не присутствовала на открытии памятника принцессе Диане, хотя собиралась принять участие в мероприятии. Источник сообщил, по какой причине ее не было.

Статуя, заказанная принцами Уильямом и Гарри в 2017 году, изображает Диану в окружении троих детей. Стиль ее одежды напоминает о последнем периоде ее жизни, когда она обрела уверенность в своей гуманитарной деятельности. Открытие памятника состоялось в четверг 1 июля на территории Кенсингтонского дворца. Об этом сообщает Fox News.

«Из уважения к принцу Гарри и принцу Уильяму, королевская семья хотела, чтобы в этом событии поучаствовали только сыновья Дианы. Кейт определенно поддерживала своего мужа, хотя физически там не была. Она действительно хотела присутствовать, но вся семья решила, что детям и ей лучше остаться дома», — подчеркнул источник.

Напомним, принцесса Уэльская 1 июля отметила бы свое 60-летие. Она погибла в Париже 31 августа 1997 года в результате автомобильной катастрофы. Похороны состоялись 6 сентября 1997 года в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире.

Ранее стало известно, по какой причине герцогини Кембриджская и Сассекская не смогли подружиться. Камнем преткновения стали разные взгляды на то, как нужно реагировать на выпады СМИ.