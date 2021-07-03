«Европейские ценности»: украинцы оценили идею празднования годовщины УПА

Киев, 3 июля. В четверг 1 июня в Верховную раду подали проект о праздновании 80-летия создания запрещенной на территории РФ УПА1. Жители Украины выразили негодование через соцсети.

На сайте парламента также говорится, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому предложили вернуть отмененные звания героя Украины нацистским деятелям. Об этом пишет Regnum.

«Вот это «правильный» праздник в современной нацистской Украине», — отметил Дмитрий К.

Анна С. предложила соотечественникам подождать. Скоро это будет государственный праздник, а людей заставят маршировать и зиговать.

«Европейские ценности во всей красе», — отреагировал Дмитрий Ш.

Марина С. предложила, в таком случае, пройтись еще и по костям предков. Пора сделать очевидным тот факт, что они воевали против Третьего рейха напрасно.

«Поляки и Израиль оценят по достоинству», — отметил Алексей К.

Михаил М. считает, что на Украине начинают забывать героев, которые освободили ее от фашистов. Однако фальшивых, которые ничего не сделали для украинского народа, начинают восхвалять. По его мнению, хорошо, что старшие поколения не дожили до такого позора.

«Украина, просыпайся! Только вы сами можете это изменить!» — отреагировал Владимир Ш.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала минобороны Германии за безразличие к распространению нацизма и насилия в рядах немецкой армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.