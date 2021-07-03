«Полная Европа»: украинцы оценили космическую цену на газ к зиме

Киев, 3 июля. Украинский политолог Михаил Чаплыга уверен, что зимой Киев будет покупать газ по очень высокой цене. Граждане посредством Сети высказали свое мнение на этот счет.

Эксперт отметил, что Россия продает Украине газ по формуле европейского хаба. Евросоюз покупает голубое топливо по фиксированной цене, но для Киева в зимний период будут совсем другие условия. Об этом сообщает Regnum.

«Часть малоимущих (немалая часть) уже отказалась от горячей воды. Зимой будут отказываться от центрального отопления и переходить на буржуйки… Но все равно будут молчать и жить в абсурде…» — пишет Геннадий Л.

Елена С. считает, что с повышением цен ситуация с оплатой коммунальных услуг станет еще хуже. Число неплательщиков возрастет.

«Это как подросток тупой из дома сбежал, пошарился, помыкался, спился, скурился, понял, что прогадал, но домой все равно не возвращается — принципы и баранство мешает, а то родители свободу ущемляли. Так и страна наша. Убитая уже», — написала Инна К.

Татьяна П. призывает соотечественников не удивляться, ведь это просто бизнес. Когда Украине давали газ по скидке, люди этого не ценили, а потому теперь не стоит обижаться.

«Ну так… шли в Европу, а этой зимой будет «полная Европа». И да, ничего личного», — написала Ольга Н.

Ранее стало известно, что в зимний период Украина из-за газа может столкнуться с большими проблемами.