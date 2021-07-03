Пекин, 3 июля. После инцидента с британским эсминцем Defender в Черное море пребывает все больше кораблей НАТО. Жители Китая осудили Альянс за вызванное напряжение вблизи России.

Итальянские, румынские и турецкие ВМС примут участие в масштабных военных учениях под названием «Морской бриз». В МИД РФ ранее осудили провокации со стороны НАТО. Об этом пишет ИноСМИ.

«НАТО действительно играет с огнем! Что ж, НАТО — это всего лишь игрушка США. Продолжайте играть, и вас уничтожат!» — написал пользователь под ником Дан-дан-дан-дан.

Цэн Абао уверен, что Великобритания, судя по ситуации с эсминцем, предпочитает обострять обстановку в других регионах, после чего отступает. Так Лондон извлекает для себя наибольшую выгоду, но при этом сталкивает своих врагов и союзников.

«Свора собак лаяла на медведя, тот оскалил зубы, и собаки, поджав хвост, убежали под крыло покровителя», — подчеркнул Жи Яо 130140.

Один из пользователей считает, что России выпал хороший шанс. Пока флот НАТО находится в Черном море, его можно легко потопить.

«Скорее топите их, пока они в Черном море!» — сказал Сышуй Ван.

Ранее британский журналист оценил действия правительства в территориальных российских водах. По его словам, Лондон дразнит русского медведя.