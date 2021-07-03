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Асмус шокировала подписчиков фотографией с гипсом на ноге

  /   Обновлено: 03 июля 2021 08:12
Шоу-бизнес
Асмус шокировала подписчиков фотографией с гипсом на ноге
Pr Scr instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 3 июля. Актриса Кристина Асмус напугала своих поклонников фотографией с больничной койки и гипсом на ноге.

Артистка разместила фотографию в Instagram. На снимке Асмус находится в больничной палате в окружении капельниц и с гипсом на левой ноге.

«Пятница», подписала актриса пост.

Подписчики начали высказывать разные версии произошедшего. Некоторые считали, что фото опубликовано со съемочной площадки очередного фильма, а кто-то усомнился в достоверности снимка. Сама Кристина не рассказывает историю этой публикации.

«Съемки?», «Неожиданная пятница», «Выздоравливайте», «Это же съёмка??? Не по-настоящему??», «Ого! Скорейшего выздоровления», «Это после ваших Сальто», «Это кино или реалии?», «Быстрого выздоровления!», «Крис, ты чего? В пятницу не так себя ведут!!!» писали подписчики.

Ранее Кристина Асмус призналась в безумной любви к женатому Олегу Меньшикову. Звезда сериала «Интерны» прокомментировала публикации о ее романтических чувствах к известному актеру и режиссеру.

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фото гипс асмус
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