Россиянам назвали популярные ошибки при буксировке автомобиля с вариатором

Москва, 3 июля. Автомобиль с вариаторной трансмиссией может столкнуться с проблемами, которые стоит рассматривать в зависимости от нескольких факторов.

Стоит обратить внимание на несколько вещей: тянут ли транспортное средство на прицепе, используют ли ТС как тягач. При первом варианте необходимо помнить, что в CVT имеется гидротрансформатор, отвечающий за передачу крутящего момента. Он имеется и в машинах с автоматической коробкой передач (АКП), поэтому советы подходят и для водителей машин с АКП, сообщает «Автовзгляд».

Перед буксировкой нужно перевести селектор в нейтральное положение, разгонять машину во время буксировки нельзя больше 50 км/ч, а путь не должен превышать 50 км.

Отличие в буксировке автомобиля с CVT заключается в том, что мотор должен быть заведен. Буксировка машины с вариатором при выключенном двигателе может повлечь за собой дорогостоящий ремонт.

Если машина выполняет роль тягача, то при маленьком пробеге и надежном вариаторе можно буксировать прицепы маленькой массы. Однако другой автомобиль не стоит буксировать.

Недавно сообщалось, что беспилотные автомобили могут появиться на отечественных дорогах лишь через пять-десять лет. Сейчас невозможно запустить беспилотники из-за уровня киберзащиты.