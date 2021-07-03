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Австралийские ученые нашли в желудках коров решение главной проблемы планеты
Наука
Австралийские ученые нашли в желудках коров решение главной проблемы планеты
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Канберра, 3 июля. Австралийские ученые нашли в кишечниках коров различные виды бактерий и грибков, которые способны разлагать молекулы разных полимеров.

Это открытие можно применить для улучшения экологической ситуации на планете, сообщают биологи. Сотрудница Венского университета Дорис Рибищ рассказала, что в рубце коров находится большое количество микробов, участвующих в процессе переваривания еды. Эксперты узнали, что часть из них способна воспроизводить ферменты, которые могут разлагать полиэфиры.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы Онищенко призвал отказаться от пластиковой упаковки для воды и пива. Он также рассказал о большом пластиковом лобби и напомнил о прежних попытках запретить упаковку для алкогольных напитков.

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