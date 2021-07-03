США обсуждают военное сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном

Вашингтон, 3 июля. США обсуждают с Узбекистаном, Таджикистаном и другими странами военное сотрудничество после вывода американских войск из Афганистана, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

На брифинге в пятницу Кирби был задан вопрос о том, планирует ли Вашингтон размещать военные базы в Таджикистане и Узбекистане после вывода своих войск из Афганистана.

«Я предоставлю этим странам возможность самим говорить от своего лица, но я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы ведем переговоры с целым рядом соседних стран по поводу этих возможностей», — заявил Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что никаких решений о восстановлении военной базы в Узбекистане пока не принято.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что отвод американского контингента из Афганистана не должен превратиться в передислокацию инфраструктуры Североатлантического альянса в Центральную Азию. По его словам, Москва уже направила американской стороне соответствующий сигнал на различных уровнях.