Российские корабли ведут спасательную операцию рыболовецкого судна Украины

Москва, 3 июля. Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» ФСБ вышли на поиски терпящего бедствие украинского судна.

Рыболовецкое судно «ОД-2592» подало сигнал бедствия из-за отказа двигателя. ЧП произошло примерно в ночь на 3 июля, примерно в 1:27 (по мск). Известно, что на борту находятся четыре человека. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Сигнал бедствия от украинского судна принял ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. Также в район аварии прибыл пограничный корабль «Безупречный» ПС ФСБ России. Они последовали к дрейфующему в море экипажу. О бедствии доложили украинским властям.

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