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Врач рассказала, почему люди в России боятся прививок
Общество
Врач рассказала, почему люди в России боятся прививок
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Москва, 3 июля. Советские годы отличались тем, что сознательных отказов от вакцинации было мало. Врач Мария Марусина рассказала, почему россияне боятся прививок.

Марусина называет вакцину научным прорывом, который сравним с открытием пенициллина и изобретением наркоза. Антипрививочные настроения в России начались в 2000-е годы. Специалист считает, что в этом виноват интернет. Об этом врач рассказала в беседе с RT.

«В соцсетях можно найти гигантское количество антипрививочных пабликов, и только недавно пользователей стали предупреждать о потенциально недостоверной информации в них», сказала Марусина.

Однако последствий больше всех боятся те люди, которые отказываются делать прививку. При этом после вакцинации осложнений меньше, так как вырабатывается иммунитет. Также многие боятся, что из-за прививки могут развиваться ДЦП или аутизм, однако никаких подтверждений этому нет.

Ранее директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов заявил, что переболевшим коронавирусом можно вакцинироваться от COVID-19. По словам специалиста, пациентам, которые переболели коронавирусом, можно вакцинироваться. Он подчеркнул, что никакого вреда от этого не будет.

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