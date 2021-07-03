ФСБ ввела режим контртеррористической операции на территории Нальчика

Нальчик, 3 июля. Режим контртеррористической операции (КТО) с целью пресечения и раскрытия террористического акта введен на территории городского округа Нальчика.

Решение о введение режима КТО было принято начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Ворониным С. В. 3 июля. Режим КТО был введен на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова. Сегодня утром также режим КТО был введен в других районах города. Об этом сообщили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии (КБР).

Сотрудники ФСБ России смогли предотвратить теракты в российской столице и Астраханской области. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в ходе спецоперации один террорист был задержан силовыми структурами, другой оказал сопротивление и был ликвидирован.