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ФСБ ввела режим контртеррористической операции на территории Нальчика

  /   Обновлено: 03 июля 2021 08:03
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Происшествия
ФСБ ввела режим контртеррористической операции на территории Нальчика
РУФСБ России по Архангельской области

Нальчик, 3 июля. Режим контртеррористической операции (КТО) с целью пресечения и раскрытия террористического акта введен на территории городского округа Нальчика.

Решение о введение режима КТО было принято начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Ворониным С. В. 3 июля. Режим КТО был введен на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова. Сегодня утром также режим КТО был введен в других районах города. Об этом сообщили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии (КБР).

Сотрудники ФСБ России смогли предотвратить теракты в российской столице и Астраханской области. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в ходе спецоперации один террорист был задержан силовыми структурами, другой оказал сопротивление и был ликвидирован.

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