Лукашенко предупредил ЕС об отсутствии денег для сдерживания мигрантов

Минск, 3 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск перестанет сдерживать направляющихся в страны ЕС нелегальных мигрантов.

По его словам, из-за санкций Запада у республики нет на сдерживание нелегальных мигрантов «ни денег, ни сил».

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Лукашенко заявил, что провокации Запада по подрыву экономической устойчивости Белоруссии не сработали и не сработают. По его словам, народ является самым ценным достоянием Белоруссии. Лукашенко добавил, что менталитету белорусов не свойственны насаждаемые культ наживы и индивидуализм, констатировал глава государства.