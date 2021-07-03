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Политика
Лукашенко предупредил ЕС об отсутствии денег для сдерживания мигрантов
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Лукашенко предупредил ЕС об отсутствии денег для сдерживания мигрантов
Политика
Лукашенко предупредил ЕС об отсутствии денег для сдерживания мигрантов
Prt Scr youtube.com  /  Тём TV

Минск, 3 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск перестанет сдерживать направляющихся в страны ЕС нелегальных мигрантов.

По его словам, из-за санкций Запада у республики нет на сдерживание нелегальных мигрантов «ни денег, ни сил».

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций», цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Лукашенко заявил, что провокации Запада по подрыву экономической устойчивости Белоруссии не сработали и не сработают. По его словам, народ является самым ценным достоянием Белоруссии. Лукашенко добавил, что менталитету белорусов не свойственны насаждаемые культ наживы и индивидуализм, констатировал глава государства.

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Все новости / Политика / Лукашенко предупредил ЕС об отсутствии денег для сдерживания мигрантов
мигранты белоруссия лукашенко ес
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