Глава Удмуртии сообщил о стопроцентной ликвидации утечки хлора в Ижевске

Ижевск, 3 июля. Авария, в результате которой произошла утечка 800 кг хлора, полностью ликвидирована, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Twitter-аккаунте.

Александр Бречалов уточнил, что ликвидация авария произошла в 01:15 по местному времени. Обращений за медицинской помощью от людей с признаками отравления хлором не поступало.

«Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована», — написал он.

Напомним, минувшей ночью на станции подъема воды Ижевске произошел выброс 800 килограмм хлора. Сотрудников станции эвакуировали, а на улицах города стали появляться блок-посты. МЧС призвало местных жителей не покидать свои дома, а в местном водоканале заявили, что утечка была локализована и опасности для населения нет.