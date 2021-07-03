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Глава Удмуртии сообщил о стопроцентной ликвидации утечки хлора в Ижевске
Происшествия
Глава Удмуртии сообщил о стопроцентной ликвидации утечки хлора в Ижевске
18.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике

Ижевск, 3 июля. Авария, в результате которой произошла утечка 800 кг хлора, полностью ликвидирована, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Twitter-аккаунте.

Александр Бречалов уточнил, что ликвидация авария произошла в 01:15 по местному времени. Обращений за медицинской помощью от людей с признаками отравления хлором не поступало.

«Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована», написал он.

Напомним, минувшей ночью на станции подъема воды Ижевске произошел выброс 800 килограмм хлора. Сотрудников станции эвакуировали, а на улицах города стали появляться блок-посты. МЧС призвало местных жителей не покидать свои дома, а в местном водоканале заявили, что утечка была локализована и опасности для населения нет.

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авария хлор ижевск
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