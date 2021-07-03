Кучеров помог «Тампе» разгромить «Монреаль» на Кубке Стэнли

Монреаль, 3 июля. Гол и передача российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова принесли команде победу над «Монреалем» в матче Кубка Стэнли.

Третий матч финальной серии проходил на арене «Белл-Центр». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тампы».

Заброшенными шайбами отметились Ян Рутта на второй минуте, Виктор Хедман на четвертой минуте и Кучеров (22-ая минута). Отличился дважды Тайлер Джонсон (24, 56). В пустые ворота попал Блейк Коулман (57). От «Монреаля» шайбы забросили Филипп Дано (12), Ник Судзуки (39) и Кори Перри (56).

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров внес свой вклад в разгром «Айлендерса» в полуфинальной серии НХЛ. Матч закончился со счетом 8:0 в пользу «молний».